Zonguldak'ta fuhuş operasyonu: Tutuklu sayısı 14'e yükseldi

Kentte küçük yaştaki çocukları fuhşa teşvik etmekten gözaltına 18 kişiden 12'si tutuklanmıştı. Serbest bırakılanlardan 2 kişinin daha tutuklandığı olayda, tutuklu sayısı 14 oldu.

29 Nisan günü Zonguldak'ta küçük yaştaki 2 çocuğa fuhşa teşvik eden ve çocuğun cinsel istismar suçlarının işlendiği iddiaları üzerine adliyeye çıkartılan 18 şüpheliden 12'si tutuklanmış, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İHA'nın haberine göre, serbest bırakılan 6 şüpheliden 4'ü itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı.

2 şahıs cezaevinde

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklu sayısı 14'e yükseldi

Diğer iki şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili tutuklanan şüpheli sayısı 14'e yükselmiş oldu.