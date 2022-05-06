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    Zonguldak'ta fuhuş operasyonu: Tutuklu sayısı 14'e yükseldi

    Kentte küçük yaştaki çocukları fuhşa teşvik etmekten gözaltına 18 kişiden 12'si tutuklanmıştı. Serbest bırakılanlardan 2 kişinin daha tutuklandığı olayda, tutuklu sayısı 14 oldu.
    • 06.05.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 12:55
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    Zonguldak'ta fuhuş operasyonu: Tutuklu sayısı 14'e yükseldi

    29 Nisan günü Zonguldak'ta küçük yaştaki 2 çocuğa fuhşa teşvik eden ve çocuğun cinsel istismar suçlarının işlendiği iddiaları üzerine adliyeye çıkartılan 18 şüpheliden 12'si tutuklanmış, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

    İHA'nın haberine göre, serbest bırakılan 6 şüpheliden 4'ü itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı.

    2 şahıs cezaevinde

    Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Tutuklu sayısı 14'e yükseldi

    Diğer iki şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili tutuklanan şüpheli sayısı 14'e yükselmiş oldu.

    Zonguldak ta fuhuş operasyonu: Tutuklu sayısı 14 e yükseldi #1


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