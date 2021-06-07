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    Zonguldak'ta hamileyken ölen kadının bebeği de yaşamını yitirdi

    Kalp damarlarındaki genişleme nedeniyle hamileyken hayatını kaybeden Neslihan Albuz'un bebeği, sezaryenle alındı. Ancak, Albuz'un bebeği yaşama tutunamadı.
    • DHA
    • 07.06.2021 - 15:49
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 16:08
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    Zonguldak'ta hamileyken ölen kadının bebeği de yaşamını yitirdi

    Zonguldak Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde yaşayan 29 yaşındaki Neslihan Albuz, 23 Mayıs'ta kalp damarlarındaki genişleme nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedaviye alındı.

    BEBEĞİ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

    24 haftalık hamile olan Albuz, 1 gün sonra yoğun bakımda yaşamını yitirdi.

    Neslihan Albuz'un bebeği ise sezaryenle alındı.

    Aynı hastanede 14 gün tedavi gören bebek, hayatını kaybetti.

    Ailesi tarafından hastaneden alınan bebeğin cenazesi, Satibeyler Mahallesi'ndeki camide kılınan namazın ardından annesinin yanındaki mezarda toprağa verildi.

    Zonguldak ta hamileyken ölen kadının bebeği de yaşamını yitirdi #1

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