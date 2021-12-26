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    Zonguldak'ta hasta çocuğun yardımına jandarma koştu

    Kozlu ilçesinde çocuğu hastalanan anne, yolların karla kapanması sebebiyle jandarma ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye yetişen ekipler küçük çocuğu hastaneye ulaştırdı.
    • İHA
    • 26.12.2021 - 09:23
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    Zonguldak'ta hasta çocuğun yardımına jandarma koştu

    Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaşayan C.C., kızı E.C.'nin ateş ve kusma rahatsızlığı yaşaması sebebiyle jandarma ekiplerinden yardım istedi.

    JANDARMA YARDIMA KOŞTU

    Yolların karla kaplanması nedeniyle eli kolu bağlı olan annenin yardımına jandarma ekipleri yetişti.

    Ekipler, gereken önlenmeri alarak C.C. ve hasta kızı E.C.'yi köylerinden alarak hastaneye yetiştirdi.

    ÇOCUĞUN DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

    Tedavisine başlanan küçük çocuğun ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

    Zonguldak ta hasta çocuğun yardımına jandarma koştu #1

    Zonguldak ta hasta çocuğun yardımına jandarma koştu #2

    Zonguldak ta hasta çocuğun yardımına jandarma koştu #3

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