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- Zonguldak'ta hasta çocuğun yardımına jandarma koştu
Zonguldak'ta hasta çocuğun yardımına jandarma koştu
Kozlu ilçesinde çocuğu hastalanan anne, yolların karla kapanması sebebiyle jandarma ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye yetişen ekipler küçük çocuğu hastaneye ulaştırdı.
- İHA
- 26.12.2021 - 09:23
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaşayan C.C., kızı E.C.'nin ateş ve kusma rahatsızlığı yaşaması sebebiyle jandarma ekiplerinden yardım istedi.
JANDARMA YARDIMA KOŞTU
Yolların karla kaplanması nedeniyle eli kolu bağlı olan annenin yardımına jandarma ekipleri yetişti.
Ekipler, gereken önlenmeri alarak C.C. ve hasta kızı E.C.'yi köylerinden alarak hastaneye yetiştirdi.
ÇOCUĞUN DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Tedavisine başlanan küçük çocuğun ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.