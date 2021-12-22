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    Zonguldak'ta hasta kadının imdadına ekipler yetişti

    Kar nedeniyle hastanın bulunduğu köyün yolu kapandı. Ekipler, 3 saat süren zorlu mücadelenin ardından hastaya ulaştı.
    • İHA
    • 22.12.2021 - 08:23
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    Zonguldak'ta hasta kadının imdadına ekipler yetişti

    Zonguldak’ta 60 yaşındaki kadın, safra kesesindeki taş nedeniyle şiddetli ağrı yaşadı.

    Ereğli ilçesinde Hakibar Kırış’ın yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

    ZORLU ŞARTLARDA HASTAYA ULAŞTILAR

    İhbar üzerine 22.00 sıralarında yola çıkan UMKE ekipleri, kalınlığı 50 santimetreyi geçen kar nedeniyle Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye ulaşım güçlükle sağlandı.

    3 SAATLİK MÜCADELE

    Üç saat süren zorlu karla mücadelenin ardından ekipler hastaya ulaşmayı başardı. Sağlık ekiplerinin yardımıyla araca bindirilen Kırış, hastaneye kaldırıldı.

    Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Zonguldak'ta hasta kadının imdadına ekipler yetişti ViDEO

    Zonguldak ta hasta kadının imdadına ekipler yetişti #1

    Zonguldak ta hasta kadının imdadına ekipler yetişti #2

    Zonguldak ta hasta kadının imdadına ekipler yetişti #3

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