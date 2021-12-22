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- Zonguldak'ta hasta kadının imdadına ekipler yetişti
Zonguldak'ta hasta kadının imdadına ekipler yetişti
Kar nedeniyle hastanın bulunduğu köyün yolu kapandı. Ekipler, 3 saat süren zorlu mücadelenin ardından hastaya ulaştı.
- İHA
- 22.12.2021 - 08:23
Zonguldak’ta 60 yaşındaki kadın, safra kesesindeki taş nedeniyle şiddetli ağrı yaşadı.
Ereğli ilçesinde Hakibar Kırış’ın yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.
ZORLU ŞARTLARDA HASTAYA ULAŞTILAR
İhbar üzerine 22.00 sıralarında yola çıkan UMKE ekipleri, kalınlığı 50 santimetreyi geçen kar nedeniyle Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye ulaşım güçlükle sağlandı.
3 SAATLİK MÜCADELE
Üç saat süren zorlu karla mücadelenin ardından ekipler hastaya ulaşmayı başardı. Sağlık ekiplerinin yardımıyla araca bindirilen Kırış, hastaneye kaldırıldı.
Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Zonguldak'ta hasta kadının imdadına ekipler yetişti ViDEO