Zonguldak'ta hastane patlamasına ilişkin hemşireden şaşırtan açıklama Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin konuşan Gizem Hemşire, iş arkadaşı Önder E.’nin elindeki çakmağı çakarak patlamaya sebep olduğunu bildirdi.

DHA

10 Aralık 2021'de Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’nde meydana gelen olayda, Önder E., Gizem Elif Türk ve Yılmaz Yapıcı şişelere tıbbi amaçlı alkol doldurdukları sırada patlama yaşandı.

Patlamada, alevler sebebiyle hemşire Gizem Elif Türk ve hastane personeli Yılmaz Yapıcı yaralandı.

"YAKAYIM MI SİZİ?"

Vücudunda derin yanıklar oluşan ve 52 gün tedavi gören Gizem Elif Türk, patlamaya hemşire Önder E.’nin, “Alkol saf mı, sulu mu? Yakayım mı sizi?" dedikten sonra elindeki çakmağı çakıp, sebep olduğunu öne sürdü.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Önder E. hakkında, 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma' suçundan dava açıldı.

YILMAZ YAPICI'NIN RAPORU GELDİ

Duruşma, Zonguldak 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada, Gizem Elif Türk, Yılmaz Yapıcı ve taraf avukatları hazır bulunurken sanık Önder E. gelmedi.

Ayrıca duruşmaya, Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Yılmaz Yapıcı’nın raporu geldi. 2 yıldır beklenen yaralananların durumuyla ilgili kati raporda, Yapıcı’nın yüzündeki yaraların iyileştiği, sabit iz kalmadığı ve organlarında fonksiyonel bozukluk olmadığı belirtildi.

Müvekkilinin olay neticesinde daha fazla yaraya maruz kaldığını açıklayan Yapıcı’nın avukatı, bu sebeple yeniden rapor alınması gerektiğini belirtti.

"KAMERA KAYITLARININ İNCELENMESİNİ İSTİYORUZ"

“Müştekilerden biri müvekkilin çakmak çaktığını diğeri görmediğini söylüyor. Kamera kayıtlarının incelenmesini istiyoruz.” diyerek savunmada bulunan sanık avukatının açıklamalarına ek olarak, hemşire Gizem Elif Türk ise, “Ben gördüğümü söylüyorum, yalan mı söylüyorum?” sözleri ile tepkisini ortaya koydu.

"NET VE BİLİMSEL RAPOR YOK"

Sanık avukatı, konuşmasının devamında şöyle konuştu:

Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin hiçbir tespit yok.



Önder, çakmak çaktığı için ya da şu nedenle kaza olmuştur diye tespit içeren bir rapor yok. Müvekkil karakola gittiğinde cebindeki çakmağı çıkarıp ‘belki bu alev almıştır’ diyor. Bunun üstüne olay buralara kadar geliyor.



Kamera kayıtlarının incelenmesi ve yangının neden çıktığının aydınlatılmasını talep ediyoruz. Çünkü net ve bilimsel rapor yok.

"ATEŞİ ONUN YAKMADIĞINA DAİR BİR ŞÜPHE BULUNMUYOR"

Konuya ilişkin Yılmaz Yapıcı’nın avukatı ise şu ifadelerde bulunuyor:

Kamera izleme tutanağında elinde çakmak telefon benzeri bir cisim olduğu sabit.



Ateşi onun yakmadığına dair bir şüphe bulunmuyor.

"BEN GÖRDÜĞÜM ŞEYİ SÖYLÜYORUM"

Söz verilen Gizem Elif Türk ise ağlayarak verdiği ifadede şöyle dedi:

Yanıklarımın dışında çok acılar çektim.



İftira atacak olsam Yılmaz Ağabey'e de atardım. Çektiğim acıları bir ben biliyorum. Onu uyardım, ‘Ağabey yapma’ dedim. Dinlemedi.



Ben gördüğüm şeyi söylüyorum, bu acılara neden olanın adaletini bulmasını istiyorum.

DURUŞMA ERTELENDİ

Öte yandan hakimin, savcıya mütalaasını sunması için süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe ertelediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)