Zonguldak'ta hayvanseverlerin ilgilendiği kedinin karnından tümör çıktı

Mahallede yaşayan tekir cinsi sokak kedisi, kendisine bakan hayvanseverler sayesinde yaşama tutundu. Kedinin karnında tespit edilen 5 santimetre büyüklüğündeki tümör ameliyatla çıkarıldı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan hayvasever Burcu Yukarıbaş, sokakta gördüğü tekir cinsi bir kediye bakmaya başladı.

Yukarıbaş, bir süre sonra kedinin karnındaki şişliği fark etti.

Tömür tespit edildi

Bunun üzerine kent merkezindeki veteriner kliniğine götürülen kedinin karnının altında, açık 5 santimetre büyüklüğünde tümör tespit edildi.

Doğaya salınacak

Veteriner Hekimi Önder Alkan tarafından ameliyat ettirilen kedinin karnındaki tömür çıkarılarak sağlığına kavuşturuldu.

Tekir cinsi kedi, 1-2 gözetim altında durmasının altında doğaya salınacak.

"Tümör yaklaşık 5 cm çapında"

DHA'nın aktarımına göre; Veteriner Hekim Önder Alkan, “Devrek’ten geldi. Karnın altında bir şişlik şikayetiyle bize geldi. Hayvanın koltuk altında bir tümör tespit ettik. Ameliyata alınacak. Yaşlı bir hastamız hayvanseverler sahip çıkmışlar. Biz de elimizden geldiğince onlara yardımcı olacağız. Sonra ameliyatın ardından doğal ortamına salacağız. Kaç yaşında olduğunu bilmiyoruz ama muayenelere bakıldığı zaman hayvan yaşı 5-10 yaşında. Tümör yaklaşık 5 cm çapında.

Kökün aldığı dokular var. Kaslarla beraber tümörü çıkaracağız. Daha sonra metastazyon yapmış mi ona bakacağız, ona göre kemoterapi gerekiyor mu ona bakacağız? Metastasyon yoksa salacağız. Bu hayvan dışarı da yaşıyor. Metastaz sıkıntısı olabilir, tümör dışarı da olduğu için parçalanabilir. Birçok sıkıntı olabilir.” dedi.





