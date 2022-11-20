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Zonguldak’ta, husumetlilerine palayla saldırmaya çalıştı

Zonguldak’ta, husumetlilerine palayla saldırmaya çalıştı

Karşılaştığı husumetlilerine pala ile saldırmaya çalışan Enes Yaprak, bir sonraki karşılaşmada silah çekti. Yaşanan anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.