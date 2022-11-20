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    Zonguldak’ta, husumetlilerine palayla saldırmaya çalıştı

    Karşılaştığı husumetlilerine pala ile saldırmaya çalışan Enes Yaprak, bir sonraki karşılaşmada silah çekti. Yaşanan anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 20.11.2022 - 16:15
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 16:57
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    Zonguldak’ta, husumetlilerine palayla saldırmaya çalıştı

    Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Yenimahalle Çay Sokak'taki markette 18 Kasım’da Hakan T. ve Volkan T. husumetlileri Enes Yaprak karşılaştı.

    Alkollü oldukları öğrenilen taraflar arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Yaprak, husumetlilerine pala ile saldırmaya çalıştı.

    Bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    DHA’nın haberine göre; polisin gelmesiyle Yaprak, olay yerinden kaçmak istedi.

    Bir sonraki karşılaşmada silahını çekti

    Daha sonra taraflar, Veysel Atasoy Caddesi'nde karşılaştı. Enes Yaprak, bu kez belinden çıkardığı tabancayı Hakan T. ve Volkan T. ile Satılmış K.'ye doğrulttu.

    Silah tutukluk yaptı

    Silah tutukluk yapınca ateş almadı. Polis ekipleri, Yaprak dahil 4 kişiyi gözaltına aldı.

    Adliyeye sevk edilen Enes Yaprak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri ise serbest kaldı.

    Zonguldak’ta, husumetlilerine palayla saldırmaya çalıştı ViDEO

    Zonguldak’ta, husumetlilerine palayla saldırmaya çalıştı #1

    Zonguldak’ta, husumetlilerine palayla saldırmaya çalıştı #2

    Zonguldak’ta, husumetlilerine palayla saldırmaya çalıştı #3


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