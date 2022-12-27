Zonguldak'ta içki içerken bıçaklanan kişi, alkol komasına girdikten sonra öldü

Zonguldak Ereğli'de bacağından bıçaklandıktan sonra hastaneye başvuran ve sahte içki tükettiği için alkol komasına girdiği belirtilen Hakkı Güneri, yaşamını yitirdi.

Dün gece Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Murtaza Mahallesi Bayır Sokak üzerinde meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla alkol alan Hakkı Güneri, tartıştığı komşusu D.O. tarafından bacağından bıçaklandı.

Hafif olduğu öğrenilen bıçak yarasıyla ilçedeki özel bir hastaneye başvuran Güneri, gece tedavi altına alındı.

Güneri, sabah saatlerinde bilinç bulanıklığı, genel durum bozukluğu şikayetleri göstermeye başlayınca ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Sahte içki tükettiği iddia edilen şahıs hayatını kaybetti

Alkol komasına girdiği öğrenilen Güneri tedavi altına alındı. Sahte içki tükettiği öne sürülen Güneri, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Otopsi yapılacak

DHA'nın haberine göre, ölümü şüpheli bulunan Güneri’nin sahte içki kurbanı olup olmadığı yapılacak otopsinin ardından belli olacak.









