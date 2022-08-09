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    Zonguldak'ta iki araç çarpıştı: 2 yaralı

    Zonguldak'ta iki aracın çarpışması sonucu her iki araçta da bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • 09.08.2022 - 05:09
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    Zonguldak'ta iki araç çarpıştı: 2 yaralı

    Zonguldak'ta akşam saatlerinde Kozlu İlçesi sahil yolu mevkiinde, seyir halindeki F. A idaresinde ki 67 ACH 186 plakalı otomobil ile K.H. idaresindeki 67 AB 093 plakalı otomobil çarpıştı.

    2 kişi yaralandı

    Kazada 67 ACH 186 plakalı otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan A. A. ve 67 AB 093 plakalı otomobil içerisindeki sürücü K.H yaralandı.

    Zonguldak ta iki araç çarpıştı: 2 yaralı #1

    Hastaneye kaldırıldılar

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı A.A ve K.H’ye ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine götürdü.

    Zonguldak ta iki araç çarpıştı: 2 yaralı #2

    Yaralıların durumu iyi

    İHA'nın haberine göre, yaralı A.A ve K.H isimli şahısların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan araçlar çekici yardımıyla yoldan çekildi.

    Zonguldak ta iki araç çarpıştı: 2 yaralı #3


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