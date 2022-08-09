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Zonguldak'ta iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak'ta iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak'ta iki aracın çarpışması sonucu her iki araçta da bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.