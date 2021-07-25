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    Zonguldak'ta iki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

    Denize girdikleri sırada korku dolu anlar yaşayan iki kız çocuğunun yardımına cankurtaranlar yetişti.
    • İHA
    • 25.07.2021 - 15:32
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    Zonguldak'ta iki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

    Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Sevgi Plajı'nda denize giren E.G. (16) ve R.Ü. (14), bir süre sonra denizde çırpınmaya başladılar.

    Durumu fark eden cankurtaranlar denize girerek çocukları kurtardı.

    ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

    Vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuklar, ambulans ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

    Zonguldak ta iki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi #1

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