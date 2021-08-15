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- Zonguldak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Zonguldak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
- İHA
- 15.08.2021 - 09:36
Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Muammer Aksoy Caddesi'nde, Ercan Y. idaresindeki 67 LU 533 plakalı otomobil, Mustafa K. idaresindeki 67 LG 603 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpışma sonucu iki araçta maddi hasar meydana gelirken, Ercan Y.'nin kullandığı araçta bulunan F.U., C.A., S.A. ve E.I. yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına gelerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
SÜRÜCÜLER EMNİYETTE
Polis ekipleri başka bir kazanın önüne geçmek için yolda güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan otomobil sürücüleri Ercan Y. ve Mustafa K. ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.