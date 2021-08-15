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    Zonguldak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

    İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralanırken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
    • İHA
    • 15.08.2021 - 09:36
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    Zonguldak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

    Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Muammer Aksoy Caddesi'nde, Ercan Y. idaresindeki 67 LU 533 plakalı otomobil, Mustafa K. idaresindeki 67 LG 603 plakalı otomobile arkadan çarptı.

    Çarpışma sonucu iki araçta maddi hasar meydana gelirken, Ercan Y.'nin kullandığı araçta bulunan F.U., C.A., S.A. ve E.I. yaralandı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına gelerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Zonguldak ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı #1

    SÜRÜCÜLER EMNİYETTE

    Polis ekipleri başka bir kazanın önüne geçmek için yolda güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan otomobil sürücüleri Ercan Y. ve Mustafa K. ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Zonguldak ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı #2

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