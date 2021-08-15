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Zonguldak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Zonguldak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralanırken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.