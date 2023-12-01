Zonguldak'ta ikiz ilanla dolandırdı: 885 bin lirayla kayıplara karıştı Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir internet sitesine konulan aracın ilanını kopyalayan dolandırıcı, aracın sahibi ile dolandırdığı kişiyi noterde buluşturup 885 bin lira dolandırdı.

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Okan Ş., aracını bir internet sitesinde ilana koydu.

Bu sırada kimliği öğrenilemeyen bir dolandırıcı, Okan Ş.’nin aracının ilanını kopyalayarak sahte bir ilan açtı.

Yavuz Ç. de dolandırıcının paylaştığı ilanı görerek satın almak istedi. Dolandırıcı ile irtibata geçen Yavuz Ç., İstanbul’dan yola çıkarak aracı satın almak için Kdz. Ereğli ilçesine geldi.

Aracın sahibi ile dolandırdığı kişiyi noterde buluşturdu

Bu sırada dolandırıcı kendisini Yavuz Ç. olarak tanıtıp, Okan Ş. ile de irtibata geçerek aracı satın almak istediğini söyleyerek noterin önünde randevu verdi.

Yavuz Ç. de dolandırıcı ile telefonla görüştükten sonra 885 bin lirayı hesaba gönderip noterin önüne geldi.

"O benim vekilim"

Dolandırıcı Yavuz Ç.’ye Okan Ş.’yi kastederek, “O benim vekilim, aracın satışını sana o verecek.” dedi. Her şeyden habersiz noterin önünde buluşan Yavuz Ç. ve Okan Ş. aracın satışı için noter binasına girdi.

Okan Ş., Yavuz Ç.’den ödemeyi yaptıktan sonra aracın satışını vereceğini söyledi.

Ortadan kaybolan dolandırıcının peşine düşüldü

Ancak Yavuz Ç. aracın sahibine ödemeyi yaptığını söyleyince gerçek ortaya çıktı.

Yaşanan gerginliğin ardından olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Her iki taraf da birbirinden şikayetçi olurken, polis 885 bin lira ile ortadan kaybolan dolandırıcının peşine düştü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)