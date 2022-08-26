Petrol
100.78
1.45%
Euro
18.1856
0.28%
Dolar
18.1767
0.07%
Altın
1.022
-0.46%
Borsa
3159
0.70%
Bitcoin
392.044
-1.18%
BTXN Coin
4.57
-7.30%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Zonguldak'ta ilerleyen otomobil, kaldırımda giden çocuğu ezdi

    Bülent Ecevit Caddesi üzerinde ilerleyen küçük çocuk, otomobilin ayağının üzerinden geçmesiyle kanlar içinde kaldı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken polis, soruşturma başlattı.
    • 26.08.2022 - 12:21
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 12:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak'ta ilerleyen otomobil, kaldırımda giden çocuğu ezdi

    Zonguldak Bülent Ecevit Caddesi'nde, kaldırımda yürüyen çocuk dehşeti yaşadı.

    Çocuk kaldırımda ilerlerken yol üzerinde giden otomobil, çocuğun ayağının üzerinden geçti.

    Ayağı kanlar içinde kaldı

    Olayın etkisiyle küçük çocuk kanlar içerisinde kalırken, vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

    Zonguldak ta ilerleyen otomobil, kaldırımda giden çocuğu ezdi #1

    Yaralı çocuk tedavi altında

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı gence ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.

    İHA'nın haberine göre, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


    İlginizi Çekebilir

    Bruce Willis'in son filmi görücüye çıkıyor...
    Medya

    Bruce Willis'in son filmi görücüye çıkıyor...

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor
    CryptoTrade

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor

    İbrahim Tatlıses'in geçirdiği kazanın görüntüleri
    3. Sayfa

    İbrahim Tatlıses'in geçirdiği kazanın görüntüleri

    Görüş Bildir