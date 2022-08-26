- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Zonguldak'ta ilerleyen otomobil, kaldırımda giden çocuğu ezdi
Zonguldak'ta ilerleyen otomobil, kaldırımda giden çocuğu ezdi
Bülent Ecevit Caddesi üzerinde ilerleyen küçük çocuk, otomobilin ayağının üzerinden geçmesiyle kanlar içinde kaldı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken polis, soruşturma başlattı.
- 26.08.2022 - 12:21
- Güncelleme : 26.08.2022 - 12:29
Zonguldak Bülent Ecevit Caddesi'nde, kaldırımda yürüyen çocuk dehşeti yaşadı.
Çocuk kaldırımda ilerlerken yol üzerinde giden otomobil, çocuğun ayağının üzerinden geçti.
Ayağı kanlar içinde kaldı
Olayın etkisiyle küçük çocuk kanlar içerisinde kalırken, vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Yaralı çocuk tedavi altında
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı gence ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.
İHA'nın haberine göre, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.