- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Zonguldak'ta işçi kamyonu ve otomobil kazası: 4 yaralı
Zonguldak'ta işçi kamyonu ve otomobil kazası: 4 yaralı
Çaycuma ilçesinde otomobil ile işçi kamyonu kazaya karıştı. Yaşanan kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
- 11.11.2022 - 15:02
- Güncelleme : 11.11.2022 - 15:23
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesindeki T.G.’ nin kullandığı araç, ana yoldan seyir halinde giderken liman yolundan çıkan M.E.’ nin kullandığı 06 FL 6035 plakalı iş kamyonuyla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde 4 kişi yaralandı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.
İtfaiyeden yardım istedi
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta sıkışan yaralılar için Çaycuma İtfaiyesi ekiplerinden yardım istedi.
4 yaralı tedavi altında
İtfaiye ekiplerin uğraşları sonrası araçtan çıkarılan T.G., F.A., M.A.Ö. ve E.A. ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.