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    Zonguldak'ta işçi kamyonu ve otomobil kazası: 4 yaralı

    Çaycuma ilçesinde otomobil ile işçi kamyonu kazaya karıştı. Yaşanan kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • 11.11.2022 - 15:02
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 15:23
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    Zonguldak'ta işçi kamyonu ve otomobil kazası: 4 yaralı

    Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesindeki T.G.’ nin kullandığı araç, ana yoldan seyir halinde giderken liman yolundan çıkan M.E.’ nin kullandığı 06 FL 6035 plakalı iş kamyonuyla çarpıştı.

    Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde 4 kişi yaralandı.

    Olayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

    İtfaiyeden yardım istedi

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta sıkışan yaralılar için Çaycuma İtfaiyesi ekiplerinden yardım istedi.

    4 yaralı tedavi altında

    İtfaiye ekiplerin uğraşları sonrası araçtan çıkarılan T.G., F.A., M.A.Ö. ve E.A. ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Zonguldak ta işçi kamyonu ve otomobil kazası: 4 yaralı #1

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