Zonguldak'ta işçi kamyonu ve otomobil kazası: 4 yaralı

Zonguldak'ta işçi kamyonu ve otomobil kazası: 4 yaralı

Çaycuma ilçesinde otomobil ile işçi kamyonu kazaya karıştı. Yaşanan kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesindeki T.G.’ nin kullandığı araç, ana yoldan seyir halinde giderken liman yolundan çıkan M.E.’ nin kullandığı 06 FL 6035 plakalı iş kamyonuyla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde 4 kişi yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

İtfaiyeden yardım istedi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta sıkışan yaralılar için Çaycuma İtfaiyesi ekiplerinden yardım istedi.

4 yaralı tedavi altında

İtfaiye ekiplerin uğraşları sonrası araçtan çıkarılan T.G., F.A., M.A.Ö. ve E.A. ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.



