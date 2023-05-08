Zonguldak'ta ıslak zeminde kayan otomobil ters döndü Yağış nedeniyle ıslanan yolda kontrolden çıkan otomobil takla atarken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

İHA

Zonguldak'ta korkunç bir kaza yaşandı.

Nevzat D. (60), idaresindeki 67 TR 228 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken havanın yağışlı yolun da ıslak olması sebebiyle kaza yaptı.

Ters dönen otomobilde yaralanan sürücünün imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Hastaneye kaldırıldı

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralı sürücü, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.