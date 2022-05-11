Haberler

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak’ta kaçak maden ocağında, 9 kaçak göçmen yakalandı

Zonguldak’ta kaçak maden ocağında, 9 kaçak göçmen yakalandı

Kaçak olduğu belirlenen A.Y. ve M.E.’ye ait kaçak maden ocağında yakalanan Afganistan uyruklu 9 kişi, Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. A.Y. ve M.E. hakkında soruşturma başlatıldı.