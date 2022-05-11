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    Zonguldak’ta kaçak maden ocağında, 9 kaçak göçmen yakalandı

    Kaçak olduğu belirlenen A.Y. ve M.E.’ye ait kaçak maden ocağında yakalanan Afganistan uyruklu 9 kişi, Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. A.Y. ve M.E. hakkında soruşturma başlatıldı.
    • 11.05.2022 - 14:57
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    Zonguldak’ta kaçak maden ocağında, 9 kaçak göçmen yakalandı

    Zonguldak’ta, kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Kilimli ilçesinde, kaça bir kömür ocağı olduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    DHA’nın haberine göre; ,A.Y. ve M.E.'ye ait olduğu belirlenen kaçak maden ocağına kamyonet kasasında getirilen Afganistan uyruklu 9 kişinin çalıştığı belirlendi.

    Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildiler

    9 şahıs, geçici kimliklerini ve oturma izinlerini ibraz edememeleri üzerine İl Göç İdaresi ile koordineli olarak Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Kaçak ocağın sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı.

    Zonguldak’ta kaçak maden ocağında, 9 kaçak göçmen yakalandı #1


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