Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük; 1 işçi öldü

DHA
Bugün öğle saatlerinde Zonguldak'ta Dilaver Mahallesi'ndeki kaçak bir maden ocağında maden işçisi Hasan Yılmaz(51), yaşanan göçük sonrası toprak ve taş yığınlarının altında kaldı.
İhbarla bölgeye, polis, jandarma, sağlık, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri sevk edildi.
İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, Yılmaz'ın cesedine ulaştı. Cenaze, Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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