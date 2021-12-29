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- Zonguldak’ta kadın midibüsün altında kaldı
Zonguldak’ta kadın midibüsün altında kaldı
Yolun karşısına geçmeye çalışan 36 yaşındaki kadına yolcu midibüsü çarptı. Ağır yaralanan talihsiz kadının midibüsün altında kaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 29.12.2021 - 15:43
- Güncelleme : 29.12.2021 - 15:55
Zonguldak’ın Çaycuma ilçe girişinde F.U. yönetimindeki 67 TT 776 plakalı yolcu midibüsü, yolun karşısına geçmek isteyen 36 yaşındaki Nevin K.'ye çarptı.
Midibüsün altında kalan Nevin K., ağır yaralandı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Nevin K., ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Nevin K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
KAZA ANI İŞ YERİ KAMERASINDA
Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Zonguldak’ta kadın midibüsün altında kaldı VİDEO