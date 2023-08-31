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Zonguldak'ta kamu çalışanı yalanı! 120 bin lira vurgun Abone Olun

Zonguldak'ta kamu çalışanı yalanı! 120 bin lira vurgun Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak bir vatandaşı 120 bin lira dolandıran 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Güvenlik güçleri, ülke içerisinde huzur bozacak şahıslara yönelik operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda başlatılan operasyonlardan biri de Zonguldak'ta oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internette sahte araç satan çeteyi tespit etti. Kendilerini kamu çalışanı olarak tanıttılar Zonguldak'ta Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen araştırma sonucu il merkezinde bir kişinin, kendisini banka görevlisi olarak tanıttığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda 120 bin lira dolandıran 2 şüphelinin İstanbul'da ikamet ettikleri belirlendi. 2 şüpheli tutuklandı İstanbul'a gönderilen ekip tarafından yakalanan M.A. (33) ve Y.Y. (20), Zonguldak'a getirilerek adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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