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Zonguldak'ta kamyonetin çarptığı ayı öldü
Zonguldak’ ın Devrek ilçesinde gece geç saatlerde yoldan karşıya geçmeye çalışan ayıya kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan ayıyı sabah mahalleli yerde yatar vaziyette buldu.
- 29.08.2022 - 15:28
- Güncelleme : 29.08.2022 - 15:35
Zonguldak’ ın Devrek ilçesine bağlı Bılık Köyü Çay Mahallesi’nde gece geç saatlerde yoldan karşıya geçmeye çalışan ayıya kamyonet çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan ayı öldü.
Sabah mahalleli yol kenarında yatan ayıyı fark edince durumu yetkililere haber verdi.
Belediye ekipleri ölü ayıyı aldı
İHA'nın haberine göre belediyeden gelen araç ile ölü ayı alındı.
Zonguldak'ta kamyonetin çarptığı ayı öldü ViDEO