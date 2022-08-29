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    Zonguldak'ta kamyonetin çarptığı ayı öldü

    Zonguldak’ ın Devrek ilçesinde gece geç saatlerde yoldan karşıya geçmeye çalışan ayıya kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan ayıyı sabah mahalleli yerde yatar vaziyette buldu.
    • 29.08.2022 - 15:28
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 15:35
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    Zonguldak'ta kamyonetin çarptığı ayı öldü

    Zonguldak’ ın Devrek ilçesine bağlı Bılık Köyü Çay Mahallesi’nde gece geç saatlerde yoldan karşıya geçmeye çalışan ayıya kamyonet çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan ayı öldü.

    Sabah mahalleli yol kenarında yatan ayıyı fark edince durumu yetkililere haber verdi.

    Belediye ekipleri ölü ayıyı aldı

    İHA'nın haberine göre belediyeden gelen araç ile ölü ayı alındı.

    Zonguldak'ta kamyonetin çarptığı ayı öldü ViDEO

    Zonguldak ta kamyonetin çarptığı ayı öldü #1

    Zonguldak ta kamyonetin çarptığı ayı öldü #2

    Zonguldak ta kamyonetin çarptığı ayı öldü #3

    Zonguldak ta kamyonetin çarptığı ayı öldü #4


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