Zonguldak'ta kamyonla çarpışan motosikletli tekerin altında kalıp yaralandı Zonguldak'ta kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kamyonun tekerleğinin altında sıkışan sürücü bulunduğu yerden kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

DHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Alaplı yolu üzerindeki Gülüç kavşağında ana yola çıkış yapan Ahmet Ö. (41) yönetimindeki kamyona fabrikada çalışan ve işe gitmek için yola çıkan Çağatay Kıral'ın (36) kullandığı motosiklet yandan çarptı.

Sürücü Kıral, motosikletiyle kamyonun tekerleği altında sıkışırken olay yerine gelen ekipler yaklaşık 10 dakika süren kurtarma çalışmasının ardından sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

Eşi ve annesi kaza yerine geldi

Kıral'ın 2 ayağının kırıldığı belirlenirken kazayı duyup bölgeye gelen eşi Gözde Kıral (34) kocasına destek vermek için çaba sarf etti, sürücünün annesi Türkan Kıral (67) ise gözyaşlarına boğuldu.

Çağatay Kıral, ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kıral, tedaviye alınırken kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere Gülüç Polis Merkezi'ne götürüldü.