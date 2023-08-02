Zonguldak'ta kargo aracının çarptığı çocuk ağır yaralandı

AA
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Dehşete düşüren kaza, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde oldu.
Bir kargo aracı, teslimatını yapmak için Sarıkorkmaz Mahallesi Abalı Sokak'a girdi.
6 yaşındaki çocuğa çarptı
Burada teslimatını yapan aracın sürücüsü Tayfun A., 34 AJD 643 plakalı aracını geri geri çıkarmak istedi.
32 yaşındaki sürücü, geri manevra sırasında 6 yaşındaki yabancı uyruklu C.H.H.'ye çarptı.
Aracın altında kaldı
Çocuğun aracın altında kaldığını görenler, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye kısa sürece gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından çocuğu Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Durumu ciddi...
Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Sürücü ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.