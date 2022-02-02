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    Zonguldak'ta kavga ettiği eşini çekiçle öldürdü

    Eve alkollü gelen Ahmet Ayçelebi, bu nedenle kendisine tepki gösterip aracının lastiklerinin havasını indiren eşi Şahizer Çelebi'yi, çıkan tartışmada başına çekiçle vurarak öldürdü.
    • DHA
    • 02.02.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 10:23
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    Zonguldak'ta kavga ettiği eşini çekiçle öldürdü

    Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Gemiciler Mahallesi'nde yaşayan Şahizer Ayçelebi, eve alkollü gelen eşi Ahmet Ayçelebi’ye kızıp, onun aracının lastiklerinin havasını indirdi, anahtarını aldı.

    "GEL ANNENİ ÖLDÜRDÜM"

    Bunun üzerine Ayçelebi çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Ayçelebi, eline geçirdiği çekiçle, eşinin başına vurdu, ardından da oğlunu arayarak, "Gel anneni öldürdüm." dedi.

    BAŞINA VURDUĞU ÇEKİÇLE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

    Eve gelen oğlu, annesini kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Şahizer Ayçelebi'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

    GÖZALTINA ALINDI

    Şahizer Ayçelebi'nin cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Ahmet Ayçelebi ise polis merkezine götürüldü.

    Zonguldak ta kavga ettiği eşini çekiçle öldürdü #1


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