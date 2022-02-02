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Zonguldak'ta kavga ettiği eşini çekiçle öldürdü

Zonguldak'ta kavga ettiği eşini çekiçle öldürdü

Eve alkollü gelen Ahmet Ayçelebi, bu nedenle kendisine tepki gösterip aracının lastiklerinin havasını indiren eşi Şahizer Çelebi'yi, çıkan tartışmada başına çekiçle vurarak öldürdü.