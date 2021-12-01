Zonguldak'ta kaya parçaları otomobilin üzerine düştü

Terakki Mahallesi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanda kopan kaya parçaları ise bir otomobilde maddi hasar oluşturdu.

Zonguldak’ın Terakki Mahallesinde, yağış ve fırtınanın etki göstermesiyle heyelan meydana geldi.

Heyelanda kopan kaya parçaları, 67 ABD 566 plakalı otomobilin üzerine düşerek maddi hasar oluşturdu. Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı.

"EVİN ALTINDAN KAYA PARÇALARI GELDİ"

Olayı anlatan Tuncay Koçaklı, "Hemen karşıda oturuyorum. Dün akşam hava şartları çok kötüydü. Gürültü oldu. Bir baktık araba mahvolmuş. Bahçeden, evin altından kaya parçaları geldi." şeklinde konuştu.

















