Zonguldak'ta kayıp müdür okulda ölü bulundu

60 yaşındaki okul müdürü Fazıl Etike, sabaha karşı görev yaptığı okulun merdivenlerinde ölü bulundu.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki ilkokulda görev yapan 60 yaşındaki Fazıl Etike, dün öğlen saatlerinde evinden ayrıldı.

Bir daha haber alınamaması üzerine ailesi, durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

OKUL MERDİVENLERİNDE ÖLÜ BULUNDU

Kayıp başvurusu üzerine her yerde aranan okul müdürünün görev yaptığı okula gelen ekipler, sabaha karşı 05.00 sıralarında Fazıl Etike'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Okulun merdivenlerinde bileklerinden kesilmiş halde bulunan Etike için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Bir süredir psikolojik problemler yaşadığı iddia edilen adamı cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Acı haberle yıkılan Fazıl Etike’nin yakınları, hastane morgunda gözyaşı döktü. Memur-Sen il temsilcisi Kamuran Aşkar da morga gelerek taziyelerini bildirdi.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Etike’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ikindi namazını müteakip Kilimli ilçesinde toprağa verilecek.

Cumhuriyet Savcılığı ise olayın ardından soruşturma başlattı.