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    Zonguldak'ta kayıp Mustafa, kayalıkların arasında bulundu

    İki gündür ailesinin haber alamadığı, psikolojik sorunları olan 54 yaşındaki Mustafa Acar, polis ekipleri tarafından deniz kıyısında bulunarak hastaneye götürüldü.
    • İHA
    • 05.04.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 16:57
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    Zonguldak'ta kayıp Mustafa, kayalıkların arasında bulundu

    Zonguldak'ta Kırmacı Mahallesi Tevfik Tetik Sokak'ta yaşamını sürdüren psikolojik sorunları olan Mustafa Acar, iki gün önce evinden çıktı.

    Daha sonra kendisinden haber alamayan ailesi, Acar'ın gidebileceği yerlere bakarak, polisi arayıp yardım istedi.

    2 GÜNDÜR KAYIPTI

    Aramalara Zonguldak İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ereğli İtfaiyecileri Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği (ERİDAK) ve jandarma timlerinin de katılımıyla çalışmalar genişletildi.

    KAYALIKLARIN ARASINDA GÖRÜLDÜ

    Mustafa Acar'ın ayakkabısının deniz kıyısına yakın kayalıklarda bulunması üzerine, sabahtan itibaren denizde arama çalışması başlatan sahil güvenlik ekipleri, öğleden sonra Acar'ı kayalıkların arasında saklanırken buldu.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Karadeniz Bölge Komutanlığı Limanı'na getirilip buradan ambulansla alınan Acar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Tedavisi yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Acar'ın, çalışmalarda polisi görüp kayalıklara kaçtığı ve iki gündür yemek yemediği öğrenildi.

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