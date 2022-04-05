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- Zonguldak'ta kayıp Mustafa, kayalıkların arasında bulundu
Zonguldak'ta kayıp Mustafa, kayalıkların arasında bulundu
- İHA
- 05.04.2022 - 16:54
- Güncelleme : 05.04.2022 - 16:57
Zonguldak'ta Kırmacı Mahallesi Tevfik Tetik Sokak'ta yaşamını sürdüren psikolojik sorunları olan Mustafa Acar, iki gün önce evinden çıktı.
Daha sonra kendisinden haber alamayan ailesi, Acar'ın gidebileceği yerlere bakarak, polisi arayıp yardım istedi.
2 GÜNDÜR KAYIPTI
Aramalara Zonguldak İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ereğli İtfaiyecileri Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği (ERİDAK) ve jandarma timlerinin de katılımıyla çalışmalar genişletildi.
KAYALIKLARIN ARASINDA GÖRÜLDÜ
Mustafa Acar'ın ayakkabısının deniz kıyısına yakın kayalıklarda bulunması üzerine, sabahtan itibaren denizde arama çalışması başlatan sahil güvenlik ekipleri, öğleden sonra Acar'ı kayalıkların arasında saklanırken buldu.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Karadeniz Bölge Komutanlığı Limanı'na getirilip buradan ambulansla alınan Acar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Tedavisi yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Acar'ın, çalışmalarda polisi görüp kayalıklara kaçtığı ve iki gündür yemek yemediği öğrenildi.