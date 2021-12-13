Kendisine yol verilmediği için ani fren yapan otobüs şoförü, kazaya sebep olan sürücünün küfrü ve hakaretiyle karşılaşınca kavga çıktı. Kavga anları, kameraya yansıdı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi İstanbul Yol ayrımı mevkisinde, seyir halinde olan Nurullah Çatpınar’ın idaresindeki halk otobüsü, yol üstünlüğünün olmasına rağmen kendisine yol vermeyen otomobil nedeniyle ani fren yaptı.

O sırada arkasından gelen araç kendisine çarpınca, kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen otomobil sürücüsü, aracından inerek otobüs şoförü Nurullah Çatpınar’a hakaretler etmeye başladı.

Otobüs şoförü Nurullah Çatpınar’ın durumu anlatmasına izin vermeyerek hakaretlerine devam eden araç sürücü ile arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

YUMRUK ATIP YERE İNDİRDİ

Otobüs sürücüsü, kendisinin üzerine yürüyerek küfür ve hakarette bulunan otomobil sürücüne yumruk atarak yere indirdi.

Zonguldak’ta, kaza sonrası sürücülerin kavgası kamerada VİDEO



VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

Yere düşen otomobil sürücüsü, yediği yumruğun ardından ayağa kalkıp otobüs sürücüsüne saldırmak istedi ancak araya giren diğer vatandaşlar kavgayı ayırdı. Vatandaşlar, otomobil sürücüsünün aracına bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Çatpınar, bu durumlarla sıklıkla karşılaştıklarını, araç sürücülerinin durak ceplerine park ederek şehir içi otobüslerinin hakkını gasbettiklerine dikkat çekerek durak önlerine çekilen arabalar yüzünden durağa giremediklerini, yan yol üzerinde durmak zorunda kaldıklarını belirtti.

“YOL BENİM HAKKIM OLDUĞU HALDE BENİM ÖNÜME ÇIKTI”

Bu durumun çoğu zaman kavgayla sonuçlandığını ve hakaretler yediklerini belirten Nurullah Çatpınar, olay gününü de benzer bir durumu yaşadıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Ben Kepez hastane tarafından geliyordum. İstanbul yol ayrımına çıkarken, bu vatandaş bağlık karakolu tarafından geliyor. Yol benim hakkım olduğu halde, benim önüme çıktı. Ben buna korna ikaz ettiğim halde durmadı ve silme geçti. Ben de frene basınca, haliyle arabanın içi dolu sabah saatlerinde, arkadan gelen araba duramayınca bana vurdu.





“ALLAH’A KÜFRETTİ”

Bu vatandaş suçlu olduğu halde arabadan aşağı indi el, kol hareketleri yaparak. Ben yine arabadan aşağı inmedim. Ben aşağı indim kendisine ‘Bak senin yüzünden durmadın, ben frene bastım. Arkamdaki araba bana vurdu.’ kendisine bunu izah ettim. Arkadaki arabayı da gösterdim. Bu hala daha üzerime yürüdü, ağzından küfür kaçırdı. Hâşâ dini inancımıza, Allah’a küfretti. Ben de dayanamadım artık.

“HERKES HAKKINA RİAYET ETSİN”

Bir tane de vurdum tabii ki o haliyle. Artık dövüşte, kavgada yumruk aranmaz. Yani ben bu konuda üzgünüm. Herkes hakkına riayet etsin. Yani kurallara uysun, derdimiz o. Bir de kimsenin değinmediği şu var; Erdemir Caddesi, sabah saatlerinde 8'le 9 arası, akşam işçi çıkışı. Lütfen Erdemir’de çalışan memur personeli, işçi personeli, mümkünse onların işçi servisleri var. Onlardan rica ediyorum, yani özellikle işçi servislerini kullansınlar. Kendi özel arabalarını kullanmasınlar. Şikâyetimiz onlardan. Nasıl ben sabah evden çıkıyorum. Ha benim evdeki ailem, ha arabanın içindeki yolcu. Onların canları hepsi bize ait. Namusu, canı, güvenliği hepsi bize aittir.”

“EREĞLİ’NİN DOĞMAMIŞ ÇOCUĞUNU TAŞIYORUZ”

Özel araçların yaptığı parklanma nedeniyle durağa yanaşıp yolcuları alamadıklarını ve yolcu indiremediklerini belirten otobüs şoförü İsmail Sever ise vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Biz Ereğli’de 23 hatta, 115 otobüsle hizmet veren Çilek Halk Otobüsleri Kooperatifi kaptanlarıyız. Bizim sıkıntılarımız, sivil araçların duraklarımızı işgal etmesi, yol ortasında yolcu indir bindir yapmalarımız. Bununla alakalı doğan kazalar, işte iki gün önce yaşadığımız talihsiz bir olayımız var. Nuri ağabeyin yaşamış olduğu kaza olayı var. Bizim sitemlerimiz genelde bunlar için. Ereğli’nin doğmamış çocuğunu taşıyoruz. Ereğli‘nin öğrencisini okula taşıyoruz, işçisini işine yetiştiriyoruz yani öyle bir onurlu meslek yapıyoruz ki vatandaş önce canını Allah’a sonra da bize emanet ediyor. Bizim 16-17 saat çalışma sürecimizde, direksiyon salladığımız süreçlerde, sivil vatandaşların geçiş üstünlüğümüz biz de olmasına rağmen araçlarımızın önüne ani çıkışlar yaparak, efendime söyleyeyim, o sürekli trafikte bize yol vermeme mücadeleleri ile beraber çok büyük sıkıntılarımız var. Duraklarımız dolu. Sivil araçlar tarafından işgal edilmiş durumda ve biz bunları, yolcuları ister istemez yol ortasında indir bindir yapıyoruz. Tepki alıyoruz.”

“BU HİZMETE SAYGI GÖSTERİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Yolcu indir bindir yaptıkları sırada arkalarında duran araçların çoğu zaman sabırsız davrandıklarını, el, kol yaparak hakaretler savurduklarını belirten otobüs şoförü İsmail Sever, kendilerine saygı gösterilmesini istedi.

Sever, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

“Arkamızda duran araçlar, yolcu indir bindir yaparken, korna işte el kol hareketi hakaretlerle bize şey yapıyor. Bizim şeyimiz burada hakkıyla, hukukuyla, adabıyla hizmet veriyoruz. Bu hizmete saygı gösterilmesini istiyoruz. Saygı gösterildiği sürece trafikte aksaklık yaşanmaz. Trafikte sıkıntı yaşanmaz. Trafikte kavgalar olmaz. Olmaması için, yani Ereğli’nin vatandaşı, Ereğli‘nin insanı, trafiğe çıkan insanlarımız, özellikle biz 14.30’dan sonra okul çıkışları, iş çıkışları yaşandığında trafik ciddi anlamda sıkışıyor. Ters yönden girenler, düz yönden girenler kurallara uysa böyle bir sıkıntı çıkmaz. Böyle bir tartışmanın olmayacağına inanıyoruz.”