Zonguldak'ta kaza yaptı, aracı bırakıp olay yerini terk etti Kontrolden çıkarak takla aran otomobilen çıkan sürücü, polis ekiplerine haber vermeden olay yerinden ayrıldı. Ekipler sürücüyü arıyor.

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 67 LR 443 plakalı otomobil, Ömerli mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç önce refüje vurdu, ardından da takla attı.

Araçtan indi olay yerini terk etti

Kazanın ardından yol kenarındaki kanala düşen ve ters dönen otomobildeki sürücü, ekiplere haber vermeden olay yerinden ayrıldı.

Kazayı gören yoldan geçen sürücüler olayı 112 acil ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis olay yerinde sürücüye ulaşabilmek için geniş kapsamlı çalışma başladı. Fakat çevredekilerin iddiasına göre takla atan otomobilden çıkan bir kişinin başka bir araçla olay yerinden ayrıldığı öne sürüldü.

Araç, çekici yardımıyla kaza yerinden alındı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.