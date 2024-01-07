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Zonguldak'ta kazaya karışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü 5 yaralı

Zonguldak'ta kazaya karışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü 5 yaralı Zonguldak'ta 3 aracın karıştığı kazada sürücüsü olduğu otomobil ortadan ikiye ayrılan bir kişi yaşamını yitirirken 5 kişi de yaralandı.