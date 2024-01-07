Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki kara yolu üzerinde Emrah Döngelcik (38) idaresindeki otomobil, Devrek istikametine seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen Buğra Enver K. (21) yönetimindeki araca yandan vurdu.
Ardından da Zonguldak yönüne seyir halindeki Semih K.'nin kullandığı araçla çarpıştı.
Olay yerinde can verdi
Otomobili kazada ortadan ikiye ayrılan Emrah Döngelcik, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada Serkan Ç., Batuhan Ö., Zekeriya B., Nevzat E., Semih K. ise yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesi yok
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Cumhuriyet savcısının kaza yerindeki incelemesinin ardından Emrah Döngelcik'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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