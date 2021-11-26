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    Zonguldak’ta, 'kesik baş' cinayetinde köylülerden DNA örnekleri alındı

    Başı gövdesinden kesilmiş olarak bulunan 70 yaşındaki Mustafa Keleş’in cinayet şüphelilerin bulunması için, köylülerden DNA ve parmak izi örnekleri alındı.
    • DHA
    • 26.11.2021 - 13:46
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 13:57
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    Zonguldak’ta, 'kesik baş' cinayetinde köylülerden DNA örnekleri alındı

    Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Dursunlar köyünde, eşi 6 yıl önce kalp krizinden ölen ve kızıyla yaşayan Mustafa Keleş'in (70) cesedi, 21 Kasım’da başı gövdesinden ayrılmış olarak ormanda bulundu.

    Keleş’in kesilen başı, jandarma tarafından olaydan 1 gün sonra gövdesine ulaşıldığı bölgeye 3 kilometre uzaklıkta toprağa gömülü bulundu.

    Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından başlattığı soruşturma kapsamında köylülerin ifadesine başvurdu.

    PARMAK İZLERİ VE DNA ÖRNEKLERİ ALINDI

    Jandarmanın ifadesine başvurduğu köylülerin parmak izleri ve DNA örnekleri alındı. Keleş’in 3 yıl önce köydeki evin satın alınması nedeniyle husumetli olduğu C.T. ve geçen aylarda miras paylaşımı sırasında arazi anlaşmazlığı yaşadığı kardeşi İ.K.’nin de ifadesine başvuruldu.

    İ.K., ifadesinde, olayla ilgili bir şey bilmediğini söyledi. İfadesi alınanlar, serbest bırakıldı.

    Zonguldak’ta, 'kesik baş' cinayetinde köylülerden DNA örnekleri alındı ViDEO

    Zonguldak’ta, kesik baş cinayetinde köylülerden DNA örnekleri alındı #1

    DOKU ÖRNEKLERİ ADLİ TIP KURUMU’NA GÖNDERİLDİ

    Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli maden işçisi Mustafa Keleş’in vücudundan ve tırnaklarından alınan doku örnekleri de köylülerden alınan örneklerle karşılaştırılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Dursunlar köyünün muhtarı Şerafettin Meşe, cinayetin bir an önce aydınlatılmasını beklediklerini söyleyerek, “Savcılığımız ve jandarmamız çalışıyor. İnşallah kimin yaptığını bulacaklar. Hala şoktayız.” dedi.

    Zonguldak’ta, kesik baş cinayetinde köylülerden DNA örnekleri alındı #2

    Zonguldak’ta, kesik baş cinayetinde köylülerden DNA örnekleri alındı #3

    Zonguldak’ta, kesik baş cinayetinde köylülerden DNA örnekleri alındı #4

    Zonguldak’ta, kesik baş cinayetinde köylülerden DNA örnekleri alındı #5

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