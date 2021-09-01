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- Zonguldak'ta kırmızı ışıkta geçen araç kaza geçirdi: 3 yaralı
Zonguldak'ta kırmızı ışıkta geçen araç kaza geçirdi: 3 yaralı
Gurbetçi bir ailenin içinde bulunduğu araç ile başka bir otomobil kavşakta çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- İHA
- 01.09.2021 - 09:21
- Güncelleme : 01.09.2021 - 09:31
Zonguldak Alaplı’da Satı D.'nin kullandığı 67 AL 960 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta durmayarak yolculuğa devam etti.
Aynı zamanda Ereğli üzerinde seyir halinde olan İsmail U. yönetimindeki UN SF 1963 yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı.
BARİYERLERE ÇARPTI
Çarpışmanın şiddeti ile Satı D. idaresindeki otomobil koruyucu bariyerlere çarptı ve araçta büyük maddi hasar meydana geldi.
Kazada sürücü Satı D. ile otomobil içerisinde olan Fatma U., Zahide U. yaralandılar.
Zonguldak'ta kırmızı ışıkta geçen araç kaza geçirdi: 3 yaralı VİDEO
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ambulanslarla Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR
Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.