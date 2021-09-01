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    Zonguldak'ta kırmızı ışıkta geçen araç kaza geçirdi: 3 yaralı

    Gurbetçi bir ailenin içinde bulunduğu araç ile başka bir otomobil kavşakta çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 01.09.2021 - 09:21
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 09:31
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    Zonguldak'ta kırmızı ışıkta geçen araç kaza geçirdi: 3 yaralı

    Zonguldak Alaplı’da Satı D.'nin kullandığı 67 AL 960 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta durmayarak yolculuğa devam etti.

    Aynı zamanda Ereğli üzerinde seyir halinde olan İsmail U. yönetimindeki UN SF 1963 yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı.

    BARİYERLERE ÇARPTI

    Çarpışmanın şiddeti ile Satı D. idaresindeki otomobil koruyucu bariyerlere çarptı ve araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

    Kazada sürücü Satı D. ile otomobil içerisinde olan Fatma U., Zahide U. yaralandılar.

    Zonguldak'ta kırmızı ışıkta geçen araç kaza geçirdi: 3 yaralı VİDEO


    Zonguldak ta kırmızı ışıkta geçen araç kaza geçirdi: 3 yaralı #1

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ambulanslarla Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

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    HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

    Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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