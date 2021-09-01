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Zonguldak'ta kırmızı ışıkta geçen araç kaza geçirdi: 3 yaralı

Zonguldak'ta kırmızı ışıkta geçen araç kaza geçirdi: 3 yaralı

Gurbetçi bir ailenin içinde bulunduğu araç ile başka bir otomobil kavşakta çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.