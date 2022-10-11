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- Zonguldak’ta komşular baltayla saldırdı: 3 gün sonra öldü
Zonguldak’ta komşular baltayla saldırdı: 3 gün sonra öldü
- 11.10.2022 - 08:50
- Güncelleme : 11.10.2022 - 09:22
Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kavaklık Mahallesi Halkapınar Sokak’taki bir apartmanda oturan komşular, 7 Ekim’de iddiaya göre binanın dış cephesine takılı çanak anten kablosunun sökülmesi yüzünden tartıştı.
Baltayla saldırdılar
Kabloyu söken Semih Ö. ve dini nikahla birlikte yaşadığı Nurseven S., tartışma sonrası komşuları Sezai ve Kevser Orhan çiftine baltayla saldırdı.
Sezai ve Kevser Orhan vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Semih Ö. ve Nurseven S. ise arbede esnasında aldığı darbelerle yaralandı.
Polis ayırdı, biri tutuklandı
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden komşulara müdahale etti.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı.
Semih Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
DHA’nın haberine göre 52 yaşındaki Sezai Orhan, 3 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Orhan, ikindi vakti kılınan namazla Öğberler köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.