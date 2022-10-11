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    Zonguldak’ta komşular baltayla saldırdı: 3 gün sonra öldü

    Komşularının baltayla saldırması sonucu ağır yaralanan 52 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
    • 11.10.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 09:22
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    Zonguldak’ta komşular baltayla saldırdı: 3 gün sonra öldü

    Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kavaklık Mahallesi Halkapınar Sokak’taki bir apartmanda oturan komşular, 7 Ekim’de iddiaya göre binanın dış cephesine takılı çanak anten kablosunun sökülmesi yüzünden tartıştı.

    Baltayla saldırdılar

    Kabloyu söken Semih Ö. ve dini nikahla birlikte yaşadığı Nurseven S., tartışma sonrası komşuları Sezai ve Kevser Orhan çiftine baltayla saldırdı.

    Sezai ve Kevser Orhan vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

    Semih Ö. ve Nurseven S. ise arbede esnasında aldığı darbelerle yaralandı.

    Zonguldak’ta komşular baltayla saldırdı: 3 gün sonra öldü #1

     

    Polis ayırdı, biri tutuklandı

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden komşulara müdahale etti.

    Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

    Semih Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

    Zonguldak’ta komşular baltayla saldırdı: 3 gün sonra öldü #2

    3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

    DHA’nın haberine göre 52 yaşındaki Sezai Orhan, 3 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Orhan, ikindi vakti kılınan namazla Öğberler köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

    Zonguldak’ta komşular baltayla saldırdı: 3 gün sonra öldü #3

    Zonguldak’ta komşular baltayla saldırdı: 3 gün sonra öldü #4


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