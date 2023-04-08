Zonguldak'ta komşuların kavgası: Tabancayla ağzından vurdu

DHA
Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Şamlar köyünde yaşayan İsmail Karanfil ile üst kat komşusu Serkan Karaduman arasında dün saat 05.00 sıralarında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine 41 yaşındaki Karanfil, evden aldığı tabanca ile 38 yaşındaki Karaduman'a ateş açtı.
Ağzından vurdu
Ağzına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Serkan Karaduman, çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Karaduman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Jandarma gözaltına aldı
İsmail Karanfil ise jandarma ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.