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    Zonguldak'ta komşusunun boğazını keserek öldüren genç yakalandı

    Zonguldak'ta bıçaklı saldırı sonucu bir komşusunun boğazını keserek öldüren diğerini ise yaralayan genç polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
    • 07.08.2022 - 19:53
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 20:04
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    Zonguldak'ta komşusunun boğazını keserek öldüren genç yakalandı

    Dün akşam 21.45 sıralarında Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi’nde yaşanan olayda, terzilik yaptığı öğrenilen 55 yaşındaki Hacer Alkan ve 58 yaşındaki eşi Aydın Alkan, komşularının 24 yaşındaki çocuğu Mert Serkan Lülleci’nin saldırısına uğradı.

    Komşusunun boğazını kesti

    Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan saldırıda Lülleci, Hacer Alkan’ının boğazını kesti. Olaya müdahale eden Aydın Alkan’a da saldıran zanlı, talihsiz adamı da ağır yaraladı.

    Hayatını kaybetti

    Çığlıklar atarak sokağa koşan Aydın Alkan çevredekilerden yardım istedi. Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hacer Alkan hayatını kaybederken eşi Aydın Alkan ise Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

    Zonguldak'ta komşusunun boğazını keserek öldüren genç yakalandı ViDEO

    Zonguldak ta komşusunun boğazını keserek öldüren genç yakalandı #1

    Polise baltayla direndi

    Olay sonrası firar eden Mert Serkan Lülleci ekiplerce her yerde arandı. İlçenin giriş ve çıkışlarını tutan ekipler, katil zanlısının evini aradı. Ekiplerin takibi sonucu saklandığı yerde yakalanan zanlı, polis ekiplerine baltayla direndi.

    İHA'nın haberine göre, yakalanarak gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere Devrek Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Lülleci'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

    Eşinin tabutu başında gözyaşı döktü

    Saldırıda başının çeşitli yerlerinden yaralanan Aydın Alkan, tedavisinin ardından eşinin cenaze törenine katılmak üzere Devrek ilçesine geldi. Eşinin terzilik yaptığı işyerinin önünde bekleyen Alkan, “Benim canım gitti” diyerek feryat etti.

    İlçe halkı da işyerinin önünde bekleyişini sürdürdü. Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi çalıştığı işyerinin önüne getirilen Hacer Alkan için burada helallik alındı. Alkan’ın cenazesi Pınarönü köyünde toprağa verildi.

    Saldırganın yakalanma anı kamerada

    Öte yandan saldırganın yakalanma anı ise amatör kameraya yansıdı.

    Zonguldak ta komşusunun boğazını keserek öldüren genç yakalandı #2

    Zonguldak ta komşusunun boğazını keserek öldüren genç yakalandı #3

    Zonguldak ta komşusunun boğazını keserek öldüren genç yakalandı #4

    Zonguldak ta komşusunun boğazını keserek öldüren genç yakalandı #5


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