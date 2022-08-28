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- Zonguldak'ta kontrolden çıkan araç bariyerlere vurarak durabildi: 3 yaralı
Zonguldak'ta kontrolden çıkan araç bariyerlere vurarak durabildi: 3 yaralı
Zonguldak’ta yabancı plakalı bir araç kontrolden çıkarak bariyerlere vurarak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.
- 28.08.2022 - 20:51
Zonguldak'ta Karaelmas Köprülü Kavşakta Hüseyin D. idaresindeki E-DH-6767 plakalı otomobil tünel çıkışında kontrolden çıktı.
Otomobil viraja geldiğinde yol kenarındaki bariyerlere vurarak durabildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken, sürücü Hüseyin D. ve araçta bulunan diğer 2 kişi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza sonrası araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
İHA'nın haberine göre, kepçe yardımıyla savrulan bariyerler yerine yerleştirildi.