Zonguldak'ta kontrolden çıkan araç çalılık alana uçtu

İHA
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde korkutan bir kaza yaşandı.
Çaycuma istikametinden Filyos istikameti tarafına doğru seyir halinde olan B.Ö.; aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Çalılık alana düştü
Sürücü, yol kenarından aşağı çalılık alana uçtu.
Filyos Nehri yakınına düşen sürücünün imdadına diğer sürücüler yetişti. 112 Acil Servis ve çekici aranarak yardım istendi.
Nehre düşmekten ucuz kurtuldu
Filyos Nehri'ne düşmeye ramak kala ölümden dönen sürücü B.Ö., sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hurdaya dönen araç ise halatla yukarı çekilerek çekiciye yüklendi.