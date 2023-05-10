Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil bahçeye girdi: Sürücü kurtarılamadı

İHA
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.
Çaycuma istikametinden Beycuma istikametine gitmekte olan Fahrettin Akçay (43), iş çıkışı evine doğru gitmek isterken aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjden doğru karşı şeride geçip bir evin bahçesine uçtu.
Önce ağaçlara sonra duvara çarpan sürücü Akçay’ın yardımına ev sakinlerini koştu.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Bahçelerinde otomobil gören aile, 112 Acil Servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Akçay’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Akçay’ın cansız bedeni, Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
Evin bahçesine uçan araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı.