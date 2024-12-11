Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı: 4 yaralı

İHA

Ereğli-Zonguldak kara yolu üzerinde seyreden otomobil sürücüsü Berat Y., Kepez Mahallesi üzerinde bulunan yol ayrımında aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, önce yol kenarında park halindeki H.A.'ya ait araca, sonra da Özge U.M.'ye ait otomobile çarptı.

Kazada Özge U.M. ile 10 yaşındaki oğlu T.M. ve diğer araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

4 YARALI

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde Özge U.M.'nin oğlu ile birlikte alışverişten çıkarak aracına bindiği sırada hızla gelen 67 LY 296 plakalı otomobilin çarptığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.