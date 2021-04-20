İstanbul'da koronavirüsten ölen hamile kadın toprağa verildi

İstanbul'da koronavirüs tedavisi gördükten sonra hayatını kaybeden 31 yaşındaki Gülhan Sancı, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Zonguldak'ta yaşayan ve tüp bebek yöntemiyle anne kalan Gülhan Baruönü Sancı, koronavirüse yakalandı.

İstanbul'da tedavi gören ve 5 aylıkken gebeliği sonlandırılan Sancı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 31 yaşındaki Sancı, gözyaşları arasında Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde toprağa verildi.

ANNE OLMAK İÇİN TÜP BEBEK YÖNTEMİNE BAŞVURMUŞTU

Gülhan Baruönü Sancı, 2015 yılında Kemal Sancı ile evlendi. Sancı çifti, bebekleri olmayınca tüp bebek yöntemine başvurdu. Gülhan Baruönü Sancı, İstanbul'da gördüğü tüp bebek tedavisinin ardından hamile kaldı. 5 aylık hamile Gülhan Baruönü Sancı, tedavisi için İstanbul'da yaşayan kız kardeşinin yanına yerleşti.

Zonguldak'ta koronavirüsten ölen hamile kadın toprağa verildi VİDEO

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Gülhan Baruönü Sancı, bir süre önce koronavirüse yakalanarak İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Gülhan Baruönü Sancı'nın gebeliği durumu ağırlaşmasıyla sonlandırıldı. Genç kadın, önceki gün gece saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çiftin uzun yıllardır bebek hasreti çektiği öğrenildi. Gülhan Baruönü Sancı'nın cenazesi, bugün yaşadığı Filyos beldesine götürüldü.

DOĞUM GÜNÜNE 3 GÜN KALA HAYATINI KAYBETTİ

Filyos Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazında Sancı'nın yakınları gözyaşlarını tutamadı. Büyük üzüntü yaşayan eşi Kemal Sancı, taziyeleri kabul etti. 3 gün sonra doğum günü olan Gülhan Baruönü Sancı, cenaze namazının ardından gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi.

Sancı çiftinden geriye mutlu günlerinden kalan fotoğraf ve videolar kaldı.