Zonguldak’ta köylere inen ayılar korkutuyor Zonguldak'ta aç kalan ayıların köylere inmesi vatandaşları tedirgin ediyor.

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İHA

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Başlarkadı köyünde vatandaşlar özellikle meyve ağaçlarının ve tarım ürünlerine ayıların zarar vermesi nedeniyle endişe içinde olduklarını ifade etti.

Ayıların yerleşim yerlerine yakın yerlerde dolaşması, vatandaşlar arasında tedirginliğe sebep oluyor.

"Son zamanlarda ayı olayları artıyor"

Başlarkadı Muhtarı Hasan Ermağan, "Son zamanlarda ayı olayları artıyor. Bir mahallemize indiler ve güvenlik kameralarına yakalandılar. Artan olaylardan sonra her akşam köyün etrafında tur atıyorum. Bir anda ayı sürüsü karşıma çıktı. vatandaşlar tedirgin oluyor, korkudan mantar toplamaya bile gidemiyorlar" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)