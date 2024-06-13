Zonguldak'ta kripto para zinciriyle 200 milyon TL vurgun yapan 8 şüpheli adliyede Kripto para cüzdanıyla saadet zinciri kuran ve 200 kişiyi 200 milyon TL dolandırdığı belirlenen 15 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 8'i nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından adliyeye sevk edildi.

DHA

Yurt genelinde dolandırıcılıkla mücadele devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kripto para soğuk cüzdanında para toplandığını tespit etti.

3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından dolandırıcıların kripto para üzerinden saadet zinciri kurduğunu belirledi.

Yeni üye karşılığı yüzde 5'ten 15'e kadar komisyon ve ana para üzerinden aylık yüzde 21 kar vaadiyle işletilen sistemin çarkı tıkandı.

200 milyon liralık vurgun yaptılar

Sisteme dahil olanlara ödeme de yapılamadı. Polis ekipleri, 200'e yakın kişinin dahil olduğunu değerlendirdiği saadet zincirinde 200 milyon lira vurgun yapıldığını belirledi.

Üyelerine 'green' ve 'gold' olarak statüler verilen sistemin işleyişinin yeni üye kaydına dayandığı belirtilirken, Ticaret Bakanlığı'nın yapılan işlemleri 'saadet zinciri' olarak tanımladığı öğrenildi.

15 kişi gözaltına alındı

Zonguldak merkezli Karabük, Sakarya ve Kocaeli'de 10 Haziran'da yapılan operasyonlarda saadet zincirini kurduğu iddia edilen 15 şüpheli, gözaltına alındı.

8 kişi adliyeye sevk edildi

Şüphelilerden 7'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, C.L., E.Ç., E.K., Y.E., H.K., M.Ö., Y.S., ve M.Ö. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

'Nitelikli dolandırıcılık’ ile 'kara para aklama' suçlarından haklarında işlem yapılan 8 kişinin savcılıktaki ifadeleri sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)