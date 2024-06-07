Zonguldak'ta küçük kıza cinsel istismar iddiası: Tahliye edildi 14 yaşındaki kızı cinsel istismar etmek suçuyla yargılanan şahıs hakkında çıkarıldığı mahkemece tahliyesine karar verilirken mahkeme başkanı, sanığa "Umarım yaşı küçük kızlardan uzak durman gerektiğini anlamışsındır" diyerek nasihat verdi.

DHA

Zonguldak'ta küçük kıza cinsel istismar suçuyla yargılanan şahıs hakkında mahkeme kararını verdi.

2022 yılının Ocak ayında İncivez Mahallesi'nde Uğur A., evine davet ettiği İ.A.'ya cinsel istismarda bulundu.

Kızının cep telefonunda Uğur A. ile mesajlaşmalarını gören İ.A.'nın annesi, polise giderek şikayetçi oldu.

İ.A., ifadesinde; Uğur A.'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve kimseye anlatmaması için tehdit ettiğini söyledi.

Suçlamaları reddeden Uğur A., işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

2 şüpheliye istismar suçundan dava açıldı

Uğur A. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Uğur A.’ya geçen yıl haziran ayında, ‘iyi hal’ indirimi ile 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Tutuksuz yargılanan sanık, hükümle birlikte tutuklandı. İ.A. isimli kız çocuğunun 2021 yılında Anıl C.A. tarafından da cinsel istismara uğradığını öne sürdüğü soruşturma da tamamlandı.

Anıl C.A. hakkında da geçen yıl ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı.

Yargıtay dosyaların birleştirilmesini istedi

İki sanık da savunmalarında, suçlamaları reddetti. 13 yıl 4 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi’nde onaylanan Uğur A.’nın avukatları, dosyayı Yargıtay’a taşıdı.

Yargıtay, Anıl C.A. ve Uğur A. dosyalarının hukuki ve fiili bağlantıları gerekçesiyle birlikte görülmesi gerektiğine karar vererek kararı usulden bozdu. Anıl C.A.’nın yargılaması devam ederken, Uğur A.’nın ise yeniden yargılanmasına karar verildi.

Bozma kararı sonrası Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanık Uğur A. ve 3 avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı hazır bulundu.

Kurum avukatı ve savcı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

"Cezaevinde mağdur oluyorum"

Suçsuz olduğunu ve cezaevinde epilepsi krizleri geçirdiğini anlatan Uğur A. tahliyesini isterken, “Ben ceza infaz kurumundayken epilepsi hastalığım nedeniyle zorluk çekiyorum. Hastaneye ambulansla götürüldüğüm oldu. Cezaevinde mağdur oluyorum. Ailemin yaşı ve hastalıkları sebebiyle onlara bakmakla yükümlüyüm. Onlar da mağdur oldu. Tahliyemi talep ediyorum.” dedi.

Tahliye talep edildi

Sanık avukatlarından Namık Çağalı, kız çocuğunun ilk olarak birleşen dosya sanığı Anıl C.A. hakkında şikayette bulunduğunu, o dosyadaki iddiaların daha yoğun olduğunu ancak sanığın tutuksuz yargılandığını belirterek müvekkilinin tahliyesini talep etti.

"Dosyada çok çelişki var"

Sanığın diğer avukatı Berrak Büyük de kız çocuğunun Uğur A.’nın nişanlandığını öğrendikten sonra şikayetçi olduğunu belirterek, “Yargıtay bozma kararında iki dosyada çok çelişki var. Mağdur önce Anıl hakkında şikayette bulunurken orada müvekkilden bahsetmiyor. Müvekkilimiz nişanlandıktan 1 hafta sonra mağdur gidip şikayetçi oluyor. Adli Görüşme Odaları kaydında, 2021 yılında Anıl ile birlikte olduklarını söylüyor. Daha sonra müvekkil yönünden ilk ilişkisiymiş gibi yalan söylüyor. Tahliyesini talep ederiz.” dedi.

"Yargıtay bu durumlarda ceza verilemeyeceğini söylüyor"

Sanığın soruşturma aşamasından beri kaçma girişimi olmadığını, duruşmalara da katıldığını ifade eden Avukat Erdi Kostik de “Müvekkil hükümle birlikte tutuklandı. İfadeler somut delillerle uyuşmuyor. Kız annesinin gördüğünden bahsetmezken, annesi gördüğünü söylemişti. Oysa kız anneannesinin gördüğünden bahsediyordu. Kız, müvekkilden önce Anıl’ı şikayet ediyor, savcılıkta ifade veriyor ancak bizden bahsetmiyor. Yargıtay bu durumlarda ceza verilemeyeceğini söylüyor. Kaçmasını gerektirir herhangi bir şüphe yok. Tutuklulukta geçen süre ve sağlık durumlarından tahliyesini talep ederiz.” diye konuştu.

Tahliyesine karar verildi

Mahkeme heyeti, iki dosyanın birleştirilmesine karar verdi.

Heyet, sanığın 1 yıldır tutuklulukta geçirdiği süre ve tutuklamanın tedbir niteliğinde olması durumlarını göz önüne alarak Uğur A.’yı, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada 1 imza şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye etti.

"Küçük kızlardan uzak durman gerektiğini anlamışsındır"

Kararını açıklayan mahkeme başkanı, sanığa “Diğer dosyada eksiklikler var. Şu aşamada kısa sürede karar veremiyoruz. Tahliyene karar verdik. Dışarı çıktığında umarım yaşı küçük kızlardan uzak durman gerektiğini anlamışsındır.” dedi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)