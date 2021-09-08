Zonguldak'ta kum yüzünden balıkçı tekneleri limana yanaşamıyor

Balıkçı barınağı olarak kullanılan limanın kumla dolması ile derinlik 50 santime kadar düştü.

Zomguldak'ın Alaplı ilçesinde, balıkçı barınağı olarak kullanılan limanın çıkışından, dalgaların getirdiği kum yığınları yüzünden içeri giremiyorlar.

Teknelerini limana yanaştıramadıkları için büyük sıkıntı yaşayan ve başka limanları kullanmak zorunda kaldıklarını belirten balıkçılar, yetkililerden yardım istedi.

ALAPLI'NIN EKONOMİSİNE ZARAR VERİYOR

Balıkçı tekne sahibi olan Soner Yılmaz, balıkçı barınağının girişinin kum ile dolması nedeniyle büyük tekneler barınağa giriş yapamadıkları için, Alaplı'nın ekonomisine zarar verdiğini söyledi.

Yılmaz, konuşmasının devamında liman içinde su sıkıntısı çektiklerini, mescit ve tuvalet olmasını istediklerini söyledi.





LİMAN İÇERİSİNDE BÜYÜK EKSİKLER VAR

Alaplı’da balıkçılık yapan Çağdaş Özer, teknelerin limana giremediği için büyük zorluklar yaşadıklarını ve liman içerisinde büyük eksikleri olduklarını söyledi.





"BÜYÜK TEKNELER GİRDİĞİNDE,ALAPLI ESNAFINA KATKI SAĞLAR"

Özer sözlerine, "Burası Alaplı Balıkçı limanı. Yaklaşık aylardır dalgalardan dolayı limanın ağzı kumlarla doldu ve kapandı. Büyük tekneler içeri giremiyor. Şiddetli bir dalga gelirse durum daha da kötü olacak. Yetkililer, iş makinesiyle limanın ağzını açabilirler. Buraya büyük tekneler girdiğinde Alaplı esnafına büyük katkı sağlarlar. Kötü hava şartlarında burası 30 tekne barındırabilir. 30 tekne demek 1000 tane personel demek. 1000 personelin çarşıya yayılması ilçeye ekonomik katkısı olacaktır.





"EN ÖNEMLİSİ GURBETTEN GELEN BALIKÇILAR"

Bir karton sigara alsalar 1000 karton sigara demektir. Alaplı halkı bunu 1 haftadır alamaz. Bu şekilde fırını, marketi, tekeli herkes kazanacaktır. Yani Alaplı Turizm’den sonra en büyük geliri Balıkçılık olabilir. Diğer eksiklerinden birisi tuvalet, banyo su ihtiyacı yok ne yazık ki biraz kötü durumu var. Burada teknelere belli mesafede su verilmesi lazım ve ihtiyacını karşılaması lazım. Bunlar da büyük problem. En önemlisi gurbetten gelen balıkçılar. Duş ihtiyacını giderilmesi lazım. Bunlar olursa hem kooperatif kazanır ve Alaplı kazanır. Yetkililerden isteğimiz mağduriyetimizin bir an önce giderilmesidir." şeklinde devam etti.

Zonguldak'ta kum yüzünden balıkçı tekneleri limana yanaşamıyor VİDEO









