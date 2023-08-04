Zonguldak'ta madenci, kendi başlattığı çamur geleneğinden faydalandı Maden ocağında emekli olanların üzerine çamur, talaş ve yağ dökülerek kıyafetlerinin yırtıldığı bir gelenek, emekli olan bir işçiye de uygulandı. O anlar ise kameralara yansıdı.

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DHA

Zonguldak'taki maden ocağında eğlenceli anlar yaşandı.

Madenci Erol Toprak, çalıştığı özel maden ocağından emekli oldu.

Arkadaşları da bunun üzerine maden geleneğine uydu ve veda düzenledi.

Geleneğe göre, son iş gününde mesaisini tamamlayan maden işçisi ocağın ağzına geldiğinde çalışma arkadaşları onun üzerine çamur, talaş ve yağ atıyor, iş kıyafetlerini elleriyle parçalıyor.

Kendi başlattığı gelenekten nasibini aldı

Çamur ve yağa bulanan madencinin kıyafetleri de yırtılınca ocaktan çıkmaya başlıyor ve ocak girişinde hortumla su tutulup fırçalanarak temizleniyor.

Bu geleneği başlatan Erol Toprak da bu gelenekten nasibini aldı.

"14 sene önce ben başlatmıştım"

Gelenekle uğurlananların mutlu ayrıldığını belirten Toprak, şöyle konuştu: