Zonguldak'taki maden ocağında eğlenceli anlar yaşandı.
Madenci Erol Toprak, çalıştığı özel maden ocağından emekli oldu.
Arkadaşları da bunun üzerine maden geleneğine uydu ve veda düzenledi.
Geleneğe göre, son iş gününde mesaisini tamamlayan maden işçisi ocağın ağzına geldiğinde çalışma arkadaşları onun üzerine çamur, talaş ve yağ atıyor, iş kıyafetlerini elleriyle parçalıyor.
Kendi başlattığı gelenekten nasibini aldı
Çamur ve yağa bulanan madencinin kıyafetleri de yırtılınca ocaktan çıkmaya başlıyor ve ocak girişinde hortumla su tutulup fırçalanarak temizleniyor.
Bu geleneği başlatan Erol Toprak da bu gelenekten nasibini aldı.
"14 sene önce ben başlatmıştım"
Gelenekle uğurlananların mutlu ayrıldığını belirten Toprak, şöyle konuştu:
İş yerinde kardeş gibiyiz hepimiz. 20 senelik kirimizi atmak için böyle bir şey yapıyoruz. İş kıyafetlerini yırtıyoruz. Ben en son insanları yıkayan kişiydim. Bütün bu gelenek bizim başımıza geldi. 14 sene önce ben başlatmıştım. Sıra bana geldi. Aynı şeyi de biz yaşadık. Arkadaşlarım ‘sen başlattın sıra sana da geldi’ deyip yırtmaya başladılar. Su çamur talaşa buladılar.