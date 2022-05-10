Zonguldak'ta, mehdiliğini kabul etmeyen komşusunu öldüren sanığın yargılanması sürüyor

Komşusunu, mehdiliğini kabul etmediği için 9 kurşunla öldüren Erdoğan Kösepınar'ın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde, 2020 yılının Ekim ayında, Almanya’dan köyüne tatile gelen Murat Cura, Erdoğan Kösepınar tarafından 9 kurşunla öldürüldü.

Cura olay yerinde yaşamını yitirirken, olaydan sonra kaçan Kösepınar yolda gördüğü jandarma ekiplerine teslim oldu.

İHA’nın haberine göre; Kösepınar, tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebiyle yargılanmaya başlandı. Kösepınar, Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından devam edilen yargılamada, iddianamede sanığın kendisini mehdi ilan ettiği ve bunu kabul etmeyen Murat Cura'yı şeytan olarak görmesi üzerine öldürme planı yaptığı ifade edildi.

Akıl sağlığı raporu bekleniyor

SEGBİS yöntemiyle mahkemeye katılan tutuklu sanığın Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilen akıl sağlığı raporunun henüz hazırlanmadığı belirtilerek duruşma ileri tarihe ertelendi. Sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

“Tekkenin şeytanları benimle Türkiye'ye geldiler”

Öte yandan tutuklu sanık Erdoğan Kösepınar’ın ifadesi de ortaya çıktı.

İlk ifadesinde Almanya'da yaşadığı sırada vefat eden hocasının rüyasına girerek kalp aleminde kendisine 'sen mehdisin' dediğini, Murat Cura ve arkadaşlarının bunu bilmelerine rağmen kendisiyle dalga geçtiklerini anlatan Kösepınar, şu ifadeleri kullandı:

"Ben sıkıntılara dayanamayıp tekkeyi terk edip 2019 yılında Almanya'dan Zonguldak'a yerleştim. Tekkenin şeytanları benimle Türkiye'ye geldiler.





“Ölen hocam, kalp yoluyla bana 'Murat Cura'yı öldürmezsen rahat olamazsın' dedi”

Kalp gözümün açılmasını engelliyorlardı. Ölen hocam, kalp yoluyla bana 'Murat Cura'yı öldürmezsen rahat olamazsın' dedi. 3 kişiyi daha öldürmemi söyledi. Bu kişiler benim kalp gözümün açılarak insanlara ulaşmamı engellediler.”