Zonguldak'ta meydana gelen fabrika yangınında 4 işçi dumandan etkilendi Zonguldak'ta bir kereste fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 işçi hastanede tedavi altına alındı.

AA

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Uzunçay mevkisinde bulunan bir kereste fabrikasındaki kurutma makinesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark ederek müdahalede bulunan işçiler yangını söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını çevredeki ağaçtan malzemelere sıçramadan kontrol altına aldı.

4 işçi dumandan etkilendi

Dumandan etkilenen 4 işçi Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle kurutma makinesi kullanılamaz hale geldi.