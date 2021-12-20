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    Zonguldak’ta minibüs yaşlı kadına çarptı

    Seyir halindeki minibüsün çarptığı yaşlı kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 20.12.2021 - 16:15
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    Zonguldak’ta minibüs yaşlı kadına çarptı

    Zonguldak’ın Soğuksu mevkisinde yolcu minibüsü, kadına çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle kadın bir anda yerde kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü.

    Yaşlı kadının durumu hakkında henüz bilgi alınamazken, öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Zonguldak’ta minibüs yaşlı kadına çarptı #1

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