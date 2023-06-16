Zonguldak'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Zonguldak Ereğli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi'nde İstanbul yol ayrımı istikametine seyir halinde olan H.T. idaresindeki motosikletle, tali yoldan dönmek isteyen T.U. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken araç sürücüsü motosiklet sürücüsünün kendisini iyi hissettiğini söylemesi üzerine olay yerinden ayrıldı.

Kazayı gören vatandaşlar motosiklet sürücüsünün yardımına koşup durumu 112'ye bildirdi.

Hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünün hastaneye gitmek istemesi üzerine kazaya karışan otomobil sürücüsüne ulaşıp kendisini ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.