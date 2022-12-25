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    Zonguldak'ta narkotik suçlara yönelik uygulamada ceza yağdı

    Emniyet Müdürlüğü tarafından narkotik suçlara yönelik uygulama gerçekleştirildi. Çok sayıda polisin görev aldığı uygulamada, narkotik köpeği “Dark” da aktif rol aldı.
    • 25.12.2022 - 17:53
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    Zonguldak'ta narkotik suçlara yönelik uygulamada ceza yağdı

    Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nce il genelinde yapılan narkotik suçlara yönelik uygulamada özellikle sahil bandı, otoparklar ve parklarda geniş çaplı kontroller yapıldı.

    Bin 459 kişiye GBT kontrolü yapılırken, 134 araç kontrol edildi. Toplamda 4 araca 9 bin 251 TL idari para cezası uygulandı.

    4 şüpheliye işlem yapıldı

    İlçelerdeki uygulamada Kdz. Ereğli’de 4 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 şüpheli şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

    'Dark' aktif rol aldı

    Uygulamada çok sayıda polis görev alırken, narkotik köpeği "Dark" da aktif rol alarak, uyuşturucuya geçit vermedi.

    İHA'nın haberine göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulama ve denetimlerin sıklıkla devam edeceği belirtildi.

    Zonguldak ta narkotik suçlara yönelik uygulamada ceza yağdı #1

    Zonguldak ta narkotik suçlara yönelik uygulamada ceza yağdı #2

    Zonguldak ta narkotik suçlara yönelik uygulamada ceza yağdı #3


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