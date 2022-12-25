Haberler

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ta narkotik suçlara yönelik uygulamada ceza yağdı

Zonguldak'ta narkotik suçlara yönelik uygulamada ceza yağdı

Emniyet Müdürlüğü tarafından narkotik suçlara yönelik uygulama gerçekleştirildi. Çok sayıda polisin görev aldığı uygulamada, narkotik köpeği “Dark” da aktif rol aldı.