Zonguldak'ta ocakta unutulan yemek mutfağı kül etti

İHA
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kalaycıoğlu köyünde yaşayan Y.K.’ya ait evin 1’nci katında yangın çıktı.
Mutfakta ocakta unutulan tencere yüzünden evi dumanlar kapladı.
Kısa sürede alev alan ocağı gören aile sakinleri Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Facianın önüne geçildi
Olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek bir facianın önüne geçildi.
Mutfak kullanılamaz hale geldi
Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken mutfak kullanılamaz hale geldi.