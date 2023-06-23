Zonguldak'ta ocakta unutulan yemek mutfağı kül etti Çaycuma ilçesinde ocakta unutulan yemek, mutfakta yangın çıkarttı. Çıkan yangında mutfak kullanılmaz hale geldi.

İHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kalaycıoğlu köyünde yaşayan Y.K.’ya ait evin 1’nci katında yangın çıktı.

Mutfakta ocakta unutulan tencere yüzünden evi dumanlar kapladı.

Kısa sürede alev alan ocağı gören aile sakinleri Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Facianın önüne geçildi

Olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek bir facianın önüne geçildi.

Mutfak kullanılamaz hale geldi

Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken mutfak kullanılamaz hale geldi.